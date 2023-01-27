Сейчас повторение событий февраля 2022-го невозможно, но враг коварен, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что в настоящее время повторение событий февраля 2022 года - полномасштабного наступления России - невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
"Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 года - это уже другая ситуация. Более того, мы не понимаем, как сейчас это может произойти. На сегодняшний день бдительность на границе и бдительность наших ВСУ в совершенно ином состоянии", - сказал глава Совета.
Данилов отметил, что Россия - это люди бывшего Советского Союза и для них важно иметь хотя бы какие-то достижения к определенным сакральным датам, поэтому они вполне возможно готовят на 24 февраля новую волну. Однако на сегодняшний день также совсем иная ситуация с военной помощью западных партнеров.
"Как было в феврале 2022 года, у них точно не получится. Но это не повод нам почивать на лаврах, считать, что все закончено. Напротив - мы должны максимально готовиться, должны быть максимально сплоченными и готовыми к этим вызовам. Потому что это война , враг - коварный. У него есть еще определенное количество железа, у него есть еще определенное количество людей, которых мобилизовали", - добавил Данилов.
При этом секретарь СНБО добавил, что для Украины не является тайной информация о накоплении РФ войск и о возможных направлениях их наступлений.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что российские спецслужбы снова готовят очередную спецоперацию. В этот раз она направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины.
Напомним, ранее ГУР сообщало, что Украина совместно с США противодействуют российским ИПСО на всех уровнях.
Кроме того, мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в российских властных кругах уже поняли , что Путин ведет Россию в пропасть и ищут ему замену. Некоторые даже знают имя наследника.
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