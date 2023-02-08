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Норвегия триумфовала в смешанной эстафете на старте чемпионата мира по биатлону

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Оберхоф, Среда 08 февраля 2023 17:24
Норвегия триумфовала в смешанной эстафете на старте чемпионата мира по биатлону Фото: Йоханнес Бе выступил на четвертом отрезке эстафеты (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Победой норвежской биатлонной команды завершились первые соревнования в рамках чемпионата мира-2023 в немецком Оберхофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На дистанции четыре по 6 км первыми до финиша добрались скандинавы. Команда в составе Ингрид Таннреволд, Марте Рейселанн-Ольсбу, Стурлы Легрейда и Йоханнеса Бе на более чем 10 секунд опередила сборную Италии.

До максимума интрига закрутилась на последнем этапе эстафеты. Бе использовал три дополнительных патрона во время стрельбы лежа и пропустил на первое место итальянца Джакомеля. Однако на трассе норвежец догнал конкурента, а после одинакового выступления в стойке (+1 патрон каждый) быстро оторвался от представителя Италии.

Тот без проблем финишировал вторым. Дополнила подиум сборная Франции. За всю дистанцию тамошние биатлонисты использовали 9 дополнительных патронов. В конце концов отставание от победителей эстафеты составило почти минуту.

Тем временем сборная Украины финишировала только на 10-й строчке. Анастасия Меркушина отстрелялась без промахов на двух огневых рубежах, но много проиграла по скорости и передала эстафету 15-й. Затем Юлия Джима смогла поднять "сине-желтых" до первой десятки, а Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко уберегли позицию от посягательств финнов и словенцев.

Результаты биатлонной смешанной эстафеты, 4x6 км:

  1. Норвегия
  2. Италия (+11,6)
  3. Франция (+55,9)

...

10. Украина (+2:45,3)

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