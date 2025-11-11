Немецкую госкомпанию обязали разорвать контракт на поставки СПГ из России
Минэкономики Германии потребовало от немецкой компании SEFE, которая является бывшим подразделением "Газпрома", прекратить контракт на поставку российского СПГ.
Об этом сказано в заявлении немецкого Минэкономики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ведомство указало, что SEFE может разорвать контракт на поставки СПГ из России путем объявления форс-мажора. Эта юридическая оговорка, позволяющая компаниям освобождаться от контрактных обязательств, может быть применена на фоне последних санкций ЕС против Москвы и плана блока по отказу от российского СПГ.
Скандал с контрактом на поставки СПГ
Напомним, SEFE, официальное название которой - Securing Energy for Europe GmbH, уже критиковали за соблюдение долгосрочного контракта на поставку СПГ с завода Ямал в Сибири.
Согласно предварительным данным, стоимость расторжения контракта может составить примерно 10 миллиардов евро (11,6 миллиарда долларов).
В прошлом месяце компания заявляла, что оценит последствия последних санкций для контракта, но пока не предпринимала никаких действий.
В Минэкономики Германии утверждают, импортная договоренность предусматривает поставки 2,9 миллиона тонн СПГ в год и действует до 2040 года, без возможности досрочного расторжения.
Запрет на импорт СПГ
Напомним, несколько недель назад Европейский Союз ввел 19-й пакет санкций против России.
Ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от покупки российского сжиженного природного газа.
Теперь все страны ЕС должны отказаться от российского СПГ до конца 2026 года.