Немецкого поставщика микрочипов подозревают в обходе санкций против России, - Bild

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Прокуратура Кельна производит обыски в офисах нескольких компаний в земле Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в обходе санкций против России. Прокуратура сообщила, что с участием следственного управления таможни Эссена утром были проведены обыски в служебных помещениях трех компаний в районе Рейн-Эрфт и в жилых помещениях трех подозреваемых, в ходе обысков были изъяты документы и носители информации. Согласно сообщению, речь идет о сделках в объеме около 15,5 млн долларов.

Немецкая новостная служба Tagesschau отмечает, что компания Smart Impex продолжала продавать комплектующие через Стамбул в Россию.

"Мы наблюдаем массовый рост экспорта этих компонентов из Турции в Россию, в основном компаниями, которые никогда не торговали такими компонентами", - говорит экономист Элина Рыбакова, занимавшаяся подробным анализом российского импорта.