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Немецкий производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка

Фото: Немецкий производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая компания Continental, занимающаяся производством шин и автокомпонентов, хочет продать свой бизнес в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Война в Украине - это также причина, по которой мы работаем над контролируемым выходом с российского рынка", - говорится в сообщении.

Компания планирует продать все свои бизнес-активы в РФ, в том числе и завод в Калуге.

Continental AG

Немецкий производитель шин и автокомпонентов. Компания занимает 2-е место в Европе и 4-е место на мировом рынке по производству шин. Заводы компании расположены в Германии, Бельгии, Чили, Франции, Великобритании, Португалии, Швеции, Люксембурге, Чехии, Турции, Испании и США. Continental в 2005 году произвела 10,6 млн шин для легковых автомобилей и 6,7 млн – для грузовых.

Напомним, что год назад производитель шин Continental приостановил производство и бизнес в России.

С начала полномасштабной войны в Украине только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний вышли с российского рынка.

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