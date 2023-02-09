Немецкий ультраправый депутат тайно посещал Беларусь в конце 2022 года, - СМИ

Как отмечает издание, источник в литовских пограничных органах утверждает, что Бистрон при помощи наземного транспорта въехал в Беларусь через пограничный город Медининкай 16 ноября и вернулся обратно 19 ноября.

При этом на обратном пути его якобы проверили пограничники Литвы. Они также записали имя водителя, который его сопровождал. Но в самой пограничной службе отказались как-либо комментировать эту информацию.

Журналисты отмечают, что цель такого визита немецкого депутата в страну, которая поддерживает Россию в ее войне против Украины, остается неизвестной. Сам он отказывается предоставлять комментарии.

Примечательно, что Бистрон является членом комитета Бундестага по иностранным делам. Глава этого комитета Михаэль Рот подтвердил поездку ультраправого политика в Литву в конце 2022 года, поскольку тот подавался на заграничную поездку.

"Ни в официальной заявке на поездку, ни в последующем отчете о поездке господина Бистрона нет никакого упоминания о дальнейшей поездке в Беларусь", - отметил он.

Рот подчеркнул, что он хочет поднять вопрос о возможной скандальной поездке Бистрона в Беларусь на заседании комитета, поскольку такие поступки не являются в интересах "всего Бундестага".