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Немецкий ультраправый депутат тайно посещал Беларусь в конце 2022 года, - СМИ

Фото: немецкий ультраправый депутат тайно посещал Беларусь в конце 2022 года (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Депутат от ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Петр Бистрон, вероятно, тайно посетил Беларусь в конце 2022 года и не указал эту информации в отчете о поездке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

Как отмечает издание, источник в литовских пограничных органах утверждает, что Бистрон при помощи наземного транспорта въехал в Беларусь через пограничный город Медининкай 16 ноября и вернулся обратно 19 ноября.

При этом на обратном пути его якобы проверили пограничники Литвы. Они также записали имя водителя, который его сопровождал. Но в самой пограничной службе отказались как-либо комментировать эту информацию.

Журналисты отмечают, что цель такого визита немецкого депутата в страну, которая поддерживает Россию в ее войне против Украины, остается неизвестной. Сам он отказывается предоставлять комментарии.

Примечательно, что Бистрон является членом комитета Бундестага по иностранным делам. Глава этого комитета Михаэль Рот подтвердил поездку ультраправого политика в Литву в конце 2022 года, поскольку тот подавался на заграничную поездку.

"Ни в официальной заявке на поездку, ни в последующем отчете о поездке господина Бистрона нет никакого упоминания о дальнейшей поездке в Беларусь", - отметил он.

Рот подчеркнул, что он хочет поднять вопрос о возможной скандальной поездке Бистрона в Беларусь на заседании комитета, поскольку такие поступки не являются в интересах "всего Бундестага".

Напомним, ранее стало известно, что еще в сентябре 2022 года группа депутатов от "Альтернативы для Германии" собиралась посетить временно оккупированный Донбасс.

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