Немецкий Rheinmetall, производящий танки, купит Украине полевой госпиталь

Вооруженным силам Украине передадут современный немецкий полевой госпиталь, но уже в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление концерна Rheinmetall.
"При поддержке правительства Германии Rheinmetall в скором времени поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь "под ключ". В сентябре 2022 года Министерство обороны Украины направило дочерней компании Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) заказ на 9 млн евро", - отмечается в сообщении.
При этом указывается, что пакет также включает обучение навыкам обращения с системой. Сама поставка запланирована на 2023 год. Полевой госпиталь представляет собой комбинированную палаточно-контейнерную систему, включающую отделение неотложной помощи, сортировочную палату, операционную, отделение интенсивной терапии, компьютерный томограф, стерилизационное и хранилище лекарства.
В комплект поставки также входят палатки для администрации, ухода, подготовки к операции, сортировка, зона ожидания и помещения для персонала. Кроме того, есть вспомогательные контейнеры для санитарии, транспорта, питьевой и технической воды, кислорода, электропитания, а также дезактивационная палатка.
Еще весной Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявлял о готовности к передаче Украине первой БМП Marder. Позже Федеральное правительство Германии получило вторую с начала войны заявку на продажу вооружения Украине. Компания Rheinmetall хотела продать 88 танков Leopard. Однако согласия на это дано не было.
Напомним, что Украина получит военную помощь от Чехии, которую компенсирует немецкий концерн.
Также Украина в ближайшее время получит еще три системы ПВО IRIS-T.
При этом премьер Украины Денис Шмигаль отмечал, что немецкая система противовоздушной обороны уже спасла многие жизни в Киевской области .
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