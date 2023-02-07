Немецкий концерн отправит до 25 танков Leopard 1 в Украину в этом году

"Остальные 88 танков (Leopard 1, - ред.), которые у нас есть, будут поставлены в следующем году", - заявил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

Кроме того, издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Отмечалось, что первые танки должны быть доставлены летом этого года, но большая их часть - не раньше 2024 года.

РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от согласованных Leopard 2.

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