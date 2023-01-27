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Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине не только танки Leopard

Фото: Немецкий концерн Rheinmetall помимо Leopard передаст Украине большое количество снарядов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Немецкая оборонная группа Rheinmetall может передать большое количество боеприпасов для танков Leopard, что будут отправлены Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rheinische Post.

Отмечается, что концерн значительно увеличил свои мощности - особенно в секторе большого калибра.

"Мы инвестировали средства и будем продолжать это делать, усиливая производство и набирая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и правительство Германии", - сказали в Rheinmetall.

К слову, благодаря увеличенным мощностям, компания способна удовлетворить предполагаемый рост спроса со стороны Бундесвера и вооруженных сил на другие танки Leopard.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Rheinmetall может доставить Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.

Между тем, немецкое издание Spiegel подсчитало, что европейские страны планируют предоставить Украине 80 танков Leopard.

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