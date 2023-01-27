Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине не только танки Leopard

Немецкая оборонная группа Rheinmetall может передать большое количество боеприпасов для танков Leopard, что будут отправлены Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rheinische Post .

Отмечается, что концерн значительно увеличил свои мощности - особенно в секторе большого калибра.

"Мы инвестировали средства и будем продолжать это делать, усиливая производство и набирая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и правительство Германии", - сказали в Rheinmetall.

К слову, благодаря увеличенным мощностям, компания способна удовлетворить предполагаемый рост спроса со стороны Бундесвера и вооруженных сил на другие танки Leopard.