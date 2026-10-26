Немецкий элитный спецназ готовится к возможной войне с РФ

Немецкий элитный спецназ KSK готовится к вероятному военному столкновению с Россией, полностью изменив программу тренировок и тактику действий.
Об этом заявил командир KSK Андреас Кюне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.
По его словам, если раньше спецоперации планировали примерно на три дня, то теперь бойцы готовятся к длительному пребыванию в полевых условиях.
"Мы совершенно конкретно ориентируемся на противника в лице России", - отметил Кюне.
Бойцы спецназа отрабатывают противодействие противнику, имеющему на вооружении танки, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.
Особое внимание во время тренировок уделяется действиям при экстремально низких температурах, которые характерны для восточного фланга НАТО.
KSK базируется в казармах Цеппелина в городе Кальв вблизи Штутгарта и насчитывает около 1500 человек. Однако непосредственно спецназовцы составляют только треть личного состава, а остальные являются административным персоналом.
Отбор в подразделение чрезвычайно суров - его успешно проходят только около 15% кандидатов.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о серьезных угрозах для страны, исходящих как от внутренних экстремистских группировок, так и от внешних противников, в частности России.
Кроме того, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор до сих пор не оставил намерений восстановить СССР. По его словам, это создает угрозу для нескольких стран, которые должны быть готовы к возможному вторжению РФ.