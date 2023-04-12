Немецкий Deutsche Bank сворачивает остатки своих ИТ-операций в России, - FT

Deutsche Bank сворачивает оставшиеся центры программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге. Банк планирует уволить 500 работников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, в начале полномасштабного российского вторжения в центрах Deutsche Bank работало 1500 человек. Они отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения.
При этом в 2022 году банк перевел около 700 из них в новый технологический центр в Берлине. А оставшимся работать - предложил пакеты добровольных увольнений, которые могут быть приняты в течение полугода.
Отметим, Deutsche Bank пока не принял официального решения о полном закрытии своих ИТ-операций в России. Однако, как рассказали сотрудники, этот шаг считается завершенным делом.
"Мы продолжаем снижать риски наших операций в Российском технологическом центре и расширили варианты, доступные для наших сотрудников, включая увольнение по взаимному согласию, а также переезд и оставление на платформе", - говорится в заявлении банка.
Напомним, крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank перевел своих IT-специалистов, работавших на территории России, в Берлин. В ФРГ прибыло несколько сот программистов.
Также в марте 2022 года Deutsche Bank объявил о прекращении работы на территории России. Финансовая организация осудила российское вторжение в Украину.
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