NAUDI передала авто немецким волонтерам для эвакуации с Донбасса (фото)

Немецкие волонтеры Рикарда Фазоль и Анна Эльзбернд получили от NAUDI специальный автомобиль для эвакуации на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на странице NAUDI в Facebook.

NAUDI передали полноприводный Volkswagen Transporter для эвакуации гражданских на востоке Украины двум волонтеркам из Германии – Рикарде Фазоль и Анне Эльзбернд, возглавляющей благотворительный фонд "Универсальная помощь Украине".

Автомобиль уже работает в Славянске, где совершил первый эвакуационный выезд. В дальнейшем его будут использовать для эвакуаций и гуманитарных миссий на Краматорском направлении.

Фонд "Универсальная помощь Украине" работает на востоке Украины с 2022 года. Только за прошедший год его команда вывезла из опасных районов около 1200 гражданских.

"Для нас важно, чтобы поддержка Украины была не только словами, а конкретной помощью, которая ежедневно спасает жизнь. Автомобиль, который мы передали волонтерам, будет помогать вывозить гражданских из опасных районов. Это еще один пример того, как объединенные усилия украинского бизнеса и иностранных волонтеров могут напрямую помогать людям", - отметил глава NAUDI Сергей Пашин.

Волонтеры получили авто для эвакуации гражданских на Краматорском направлении (фото: facebook.com/naudiUA)

Следует добавить, что NAUDI объединяет 175 компаний украинского ОПК и продолжает поддерживать Силы обороны и гуманитарные миссии, которые помогают гражданским в регионах прифронтовых.