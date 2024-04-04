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Немецкие компании помогают России реконструировать Мариуполь, - Tagesschau

Фото: немецкие компании помогают России реконструировать Мариуполь (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Немецкие компании принимают опосредованное участие в восстановлении "нового" Мариуполя. Российский город с россиянами, построенный от имени Кремля. По всему городу будут строиться площадки и многоквартирные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Реконструкция оккупированного города "чрезвычайно важна". В годовых отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео есть доказательства того, что немецкие компании также играют важную роль в восстановлении Мариуполя", - говорится в сообщении.

В расследовании упоминается на роли дочерней компании Knauf, которая, по словам Tagesschau, работает исключительно на российском рынке и обеспечивает проект стройматериалами по заказу Минобороны России. Кроме того, рассматривается участие фирмы из Мюнстерланда в Северном Рейне-Вестфалии WKB Systems в производстве оборудования для строительства ячеистого бетона, которое также используется в Мариуполе.

Отмечается, что основным акционером WKB Systems является бизнесмен Виктор Бударин. Компания снабжает свою продукцию его российской фирме. К тому же ни одна из этих компаний не находится под санкциями.

Точное количество погибших мирных жителей во время штурма Мариуполя не установлено. По информации о погребении, количество может превышать 10 тысяч человек. Город был разрушен. В настоящее время российские СМИ активно освещают процесс восстановления и строительства в Мариуполе.

 

Напомним, кафиры в Запорожской области месяцами не платят зарплату бюджетникам. Справедливо возмущающихся людей высокопоставленные коллаборанты посылают в "прокуратуру" и "следом".

Кроме того, в Мариуполе фиксируют массовые случаи заболевания холерой. По словам советника мариупольского мэра Петра Андрющенко, случаи заболеваний фиксируют среди детей. Однако оккупационные власти пытаются оперативно замолчать необъявленным карантином.

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