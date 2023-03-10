Немецкая железная дорога перестала бесплатно доставлять гуманитарную помощь в Украину, - СМИ

По данным газеты, бесплатные перевозки в Украину перестали осуществлять с 1 января. Компании, которые хотят отправить помощь в Украину, должны будут полностью оплачивать перевозку, которая составляет до 6 тысяч евро за контейнер.

Предполагается, что причиной является давний спор между DB Cargo и министерством транспорта Германии по финансированию перевозок.

Как сообщается, дочерняя компания Deutsche Bahn несколько раз обращалась за государственной поддержкой, поскольку как акционерное общество может получать постороннее финансирование в ограниченном объеме. Только в 2022 году DB Cargo потратило около пяти миллионов евро на перевозку гуманитарной помощи.

Однако до конца предыдущего года решение между профильным министерством и перевозчиком не было достигнуто, поэтому донорские организации были проинформированы о "временной приостановке бесплатных перевозок".

"Железнодорожный мост был инициативой DB Cargo. Федеральное правительство очень приветствует эту инициативу. В федеральном правительстве продолжаются дискуссии о том, в какой форме и в каком объеме будет оказываться поддержка железнодорожному мосту в будущем", - отметили в Министерстве транспорта Германии.