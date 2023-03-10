RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Немецкая железная дорога перестала бесплатно доставлять гуманитарную помощь в Украину, - СМИ

Фото: немецкая железная дорога перестала бесплатно доставлять гуманитарную помощь в Украину (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Компания немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn-DB Cargo прекратила бесплатно транспортировать гуманитарные грузы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным газеты, бесплатные перевозки в Украину перестали осуществлять с 1 января. Компании, которые хотят отправить помощь в Украину, должны будут полностью оплачивать перевозку, которая составляет до 6 тысяч евро за контейнер.

Предполагается, что причиной является давний спор между DB Cargo и министерством транспорта Германии по финансированию перевозок.

Как сообщается, дочерняя компания Deutsche Bahn несколько раз обращалась за государственной поддержкой, поскольку как акционерное общество может получать постороннее финансирование в ограниченном объеме. Только в 2022 году DB Cargo потратило около пяти миллионов евро на перевозку гуманитарной помощи.

Однако до конца предыдущего года решение между профильным министерством и перевозчиком не было достигнуто, поэтому донорские организации были проинформированы о "временной приостановке бесплатных перевозок".

"Железнодорожный мост был инициативой DB Cargo. Федеральное правительство очень приветствует эту инициативу. В федеральном правительстве продолжаются дискуссии о том, в какой форме и в каком объеме будет оказываться поддержка железнодорожному мосту в будущем", - отметили в Министерстве транспорта Германии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Украины.

Также ранее мы писали, что с помощью Deutsche Bahn начались перевозки по железной дороге украинского зерна для экспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь