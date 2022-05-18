Deutsche Bahn допомагає експортувати зерно з України
За допомогою Deutsche Bahn почалися перевезення залізницею українського зерна для експорту.
Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на федерального міністра транспорту Німеччини Фолькера Віссінга, передає РБК-Україна.
Компанія DB Cargo, яка об'єднує всю національну і міжнародну діяльність Deutsche Bahn у сфері залізничних вантажних перевезень, знаходиться в процесі створення "залізничного моста", яким можна було б перевозити велику кількість сільськогосподарської продукції в порти Північного моря і Адріатики.
DB Cargo вже їздить від імені приватних експортерів зерна з України. Керівник залізниці Ріхард Лутц розповів про два-три поїзди на день з України через Польщу та відповідні термінали до Західної Європи.
Зазначимо, що експорт зерна через морські порти України зупинився через російську агресію. Це ставить під загрозу поставки в Північну Африку і Азію через що є побоювання з поставками продовольства.
Комісар ЄС з транспорту Адіна Валеан пояснила, 20 млн тонн зерна необхідно терміново вивезти з України. Комісія представила план дій з організації експорту по так званим "шляхам солідарності" по суші.
Нагадаємо, глава МЗС Румунії Богдан Ауреску заявив, що Румунія допоможе Україні експортувати зерно через свої порти.
Ми також писали про те, що Канада готова надати свої кораблі для транспортування українського зерна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.