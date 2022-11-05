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Немецкая Wintershall может поставлять России компоненты авиатоплива, - Der Spiegel

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Германия, Суббота 05 ноября 2022 18:52
Немецкая Wintershall может поставлять России компоненты авиатоплива, - Der Spiegel Фото: немецкая нефтегазовая компания Wintershall, похоже, действительно причастна к войне РФ против Украины (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea заподозрили в причастности к войне в Украине на стороне России. Речь идет о расследовании немецких медиа, в котором они доказывают, что компания является поставщиком сырьевых компонентов авиатоплива для российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Еженедельник Der Spiegel совместно с телекомпанией ZDF опубликовали 4 ноября расследование, в котором говорится, что сырьевая компания участвует в России в совместном предприятии и поставляет российскому "Газпрому" газовый конденсат, известный как "белая нефть". В то же время, российский концерн является важнейшим поставщиком авиатоплива для российских воздушно-космических сил. При этом расследователи ссылаются на данные о российских железнодорожных грузоперевозках и внутренние документы "Газпрома".

"Газпром" является партнером Wintershall Dea. В рамках одного из совместных предприятий компании разрабатывают месторождения газа в Западной Сибири. Газовый конденсат - побочный продукт добычи, который в больших объемах поступает на нефтеперерабатывающий завод "Газпрома" в Омске, крупнейшее предприятие по производству авиатоплива", - говорится в расследовании журналистов.

Кроме того, расследователи смогли установить минимум девять российских военных аэродромов на западе России, куда поставляли топливо из Омска. Среди них - Морозовск и Воронеж, где дислоцируются истребители-бомбардировщики класса Су. Это именно те самолеты, которые обстреливают как военные, так и гражданские цели в Украине, в частности из этих самолетов были нанесены авиаудары по Чернигову и Мариуполю.

В компании Wintershall Dea отвергают обвинения и отрицают свое участие в переработке газового конденсата. В то же время специалисты компании отмечают, что не могут гарантировать использование своих поставок исключительно для гражданских целей.

Напомним, что германский концерн Wintershall Dea не ушел из РФ после начала полномасштабной войны и введения западных санкций. К слову, 27,3% самой компании принадлежит инвестиционной группе LetterOne российского бизнес-магната Михаила Фридмана.

По данным расследователей, компания до сих пор участвует в разработке участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Сибири, а также в трех проектах по разработке Южно-Российского месторождения природного газа. Кроме того, Wintershall Dea является совладельцем с долей в 15,5% компании Nord Stream AG – оператора газопровода "Северный поток".

Одновременно президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что Германия и Россия находятся в противостоянии, а потому "нет места старым мечтам" относительно РФ.

"Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то в ней нет места старым мечтам. Наши страны сегодня противостоят друг другу", - сказал Штайнмайер.

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