ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Итальянский энергогигант Enel продал российские активы и вышел из рынка РФ

Новина українською →
Среда 12 октября 2022 21:59
Итальянский энергогигант Enel продал российские активы и вышел из рынка РФ Фото: Итальянский энергогигант продал российские активы и вышел из рынка РФ (facebook.com/EnelGroup)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 12 октября, энергетический гигант из Италии Enel сообщил, что завершил продажу своих российских активов и вышел из рынка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Крупнейшая в Европе энергокомпания сообщила, что продала всю свою долю в ПАО "Энел Россия" компании "ЛУКойл" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" за 137 миллионов евро.

Ожидается, что сделка положительно повлияет на чистый долг Enel в размере около 610 миллионов евро и негативно отразится на отчетной чистой прибыли в размере около 1,3 миллиарда евро.

Enel

Крупнейшая итальянская энергетическая компания, одна из самых больших энергокомпаний мира. Ранее Enel была государственной компанией, однако в настоящее время частично приватизирована. Основные акционеры - министерство экономики Италии (13,88%) и государственный банк Cassa Depositi e Prestiti (17,36%), остальные акции находятся в свободном обращении (акционерами Enel выступают крупные международные инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды, а также граждане Италии).

Напомним, что итальянский энергетический гигант Enel в июне заявлял, что уходит из России.

Также стало известно, что гигант из США Emerson решил продать свой российский бизнес.

Также крупнейшие протезные компании закрывают бизнес в РФ из-за войны с Украиной.

Ранее концерн Veolia призвали уйти из Украины, пока компания не прекратит бизнес в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Италия
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе