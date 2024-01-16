Немецкая оппозиция хочет, чтобы Бундестаг проголосовал за передачу Taurus Украине

По его словам, депутаты ХДС в Бундестаге хотят, чтобы завтра, 17 января, днем внести в парламент предложение о резолюции, которая будет предусматривать Taurus для Украины.

Голосование должно состояться после доклада уполномоченной по вопросам обороны Евы Хегль от Социал-демократической партии Германии.

"Мы считаем, что ситуация в Украине становится все более критической", - отметил Мерц.

По его словам, у украинских военных якобы пока нет перспектив оттеснить российские войска. Но крылатые ракеты Taurus могли бы помочь ВСУ изменить это.

Он также призвал членов немецкого правительства поддержать такую инициативу.

Taurus для Украины

Напомним, Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров, еще в прошлом году.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такой идеи. Он переживает, что при помощи подобного вооружения Украина может наносить ракетные удары по территории России.

Ранее стало известно, что в связи с позицией Шольца по этому вопросу на него растет политическое давление.