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Немецкая нефтяная компания Wintershall Dea заявила о выходе из России

Фото: немецкая нефтяная компания Wintershall Dea заявила о выходе из России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Руководство Wintershall Dea, германской компании, являющейся крупнейшим производителем сырой нефти и природного газа в стране, одобрило принципиальное решение о выходе из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wintershall Dea.

В пресс-службе компании также сообщили, что выход из РФ будет стоить

"Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжение деятельности в России нецелесообразно. Агрессивная война России в Украине несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество между Россией и Европой. В последние месяцы ограничения были введены правительством России по деятельности западных компаний в стране и внешнее вмешательство в работу наших совместных предприятий сделали невозможным работу Wintershall Dea в России как раньше, и привели к экономической экспроприации совместных предприятий в России", - сказал генеральный директор Марио Мехрен.

Напомним, в прошлом году немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea заподозрили в причастности к помощи России в войне против России. Ее подозревали в поставках в Россию компонентов авиатоплива.

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