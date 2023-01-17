Немецкая нефтяная компания Wintershall Dea заявила о выходе из России

Руководство Wintershall Dea, германской компании, являющейся крупнейшим производителем сырой нефти и природного газа в стране, одобрило принципиальное решение о выходе из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wintershall Dea .

"Наблюдательный совет Wintershall Dea одобрил принципиальное решение правления о выходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью выйти из России в упорядоченном порядке, соблюдая все действующие законы и нормы", - заявили в компании.

В пресс-службе компании также сообщили, что выход из РФ будет стоить расходов в размере 5,3 миллиарда евро.