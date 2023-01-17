Німецька нафтова компанія Wintershall Dea заявила про вихід з Росії

Керівництво Wintershall Dea, німецької компанії, що є найбільшим виробником сирої нафти та природного газу в країні, схвалило принципове рішення про вихід з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wintershall Dea .

"Наглядова рада Wintershall Dea схвалила принципове рішення правління про вихід з Росії. Як наслідок, Wintershall Dea має намір повністю вийти з Росії в упорядкованому порядку, дотримуючись усіх чинних законів і норм", - заявили в компанії.

В прес-службі компанії також повідомили, що вихід з РФ вартуватиме витрат в розмірі 5,3 мільярда євро.