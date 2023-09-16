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Кличко договорился с немецким производителем Quantum Systems о передаче Киеву 100 дронов

Суббота 16 сентября 2023 17:31
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Кличко договорился с немецким производителем Quantum Systems о передаче Киеву 100 дронов Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко договорился с инвесторами и немецкими производителями дронов о передаче Киеву 100 тактических беспилотников нового поколения. Эти дроны столица отправит защитникам на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, которые уже тестировали в Украине. А столица направит технику нашим защитникам на фронт. Об этом мы договорились с инвестором и руководством компании сегодня на проходящем в Германии ежегодном саммите Института Стерна Стюарта", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что столица помогает бойцам не только за счет столичного бюджета.

"Киев продолжает помогать нашим воинам. И выделяя средства из бюджета города (в прошлом году почти 1 миллиард гривен, в этом году - 5 миллиардов), и привлекая помощь от партнеров. Мы передаем бойцам на фронт автомобили, скорые, снаряжение, дроны, аптечки. И я продолжаю договариваться с партнерами и друзьями Украины и Киева, чтобы привлекать больше такой помощи", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко в этом году до 5 миллиардов гривен увеличена помощь ВСУ из бюджета Киева.

Кроме того, Киевсовет 31 августа проголосовал за выделение Силам безопасности и обороны 800 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений. Виталий Кличко предложил также передать Министерству обороны 300 миллионов гривен в виде субвенции для приобретения дронов.

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Киев Виталий Кличко
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