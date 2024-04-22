Немецкая компания Knauf уходит из России после скандала в оккупированном Мариуполе
Немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью прекращает работу на территории России. Причины не указываются, но ранее компания была замешана в скандале с поставками в оккупированный Мариуполь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Семейный концерн заявил, что "группа Knauf на фоне текущих событий приняла решение после более чем 30 лет в России расстаться со своим бизнесом".
В заявлении компании отмечается, что она решила передать местному менеджменту весь бизнес, включая добычу сырья, производство и продажу, чтобы сохранить рабочие места более чем 4000 сотрудников. Российские власти еще должны одобрить это решение.
В Knauf не назвали конкретных причин сворачивания бизнеса в России. Однако ранее издание Tagesschau сообщило, что дочерняя компания Knauf обеспечивает проект в оккупированном российскими войсками Мариуполе стройматериалами по заказу военного ведомства России.
Оборот концерна Knauf в 2022 году составил 15,4 млрд евро.
Напомним, по данным Financial Times, крупнейшие европейские компании понесли не менее 100 млрд евро прямых убытков от своей деятельности на территории России после полномасштабного вторжения президента Владимира Путина в Украину.