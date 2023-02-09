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Немецкая компания Henkel планирует завершить продажу бизнеса в РФ в первом квартале

Фото: немецкая компания Henkel планирует завершить продажу бизнеса в РФ в первом квартале (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Немецкая химико-промышленная компания Henkel AG намерена продать бизнес в России в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Карстена Кнобеля в интервью WirtschaftsWoche.

"Мы стремимся к завершению продаж в первом квартале 2023 года. Мы проводим последние переговоры", - сказал Кнобель.

По его словам, процесс выхода с рынка очень сложен, а контракт подписывается не просто покупателем и продавцом. Он отметил, есть большое количество требований со стороны российских властей, которых необходимо соблюдать.

Компания уже списала 200 млн евро потерь в России. В отчетности Henkel сделки в РФ оценены примерно в пол млрд евро.

"В нынешних условиях мы, безусловно, не сможем реализовать бизнес по его реальной стоимости. Последующие списания зависят от того, какой будет цена продажи", - добавил гендиректор Henkel.

Напомним, крупный производитель косметики и бытовой химии Henkel решил прекратить бизнес на территории России. Без работы останутся 2,5 тысячи сотрудников компании.

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