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Немецкая IRIS-T сегодня отработала со 100%-ым результатом, - Игнат

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 16:03
Немецкая IRIS-T сегодня отработала со 100%-ым результатом, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Юлия Бойко

Во время сегодняшней ракетной атаки немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T отработала со 100%-ым результатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната на телемарафоне.

"Нужны средства противовоздушной обороны, те, которые мы уже называли, на которых уже проходят обучение. IRIS-T - нужно больше, она работает и сегодня работала со 100%-ым результатом, это современный комплекс. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что переданная Германией система IRIS-T сбивает 9 из 10 воздушных целей в Украине. Также сообщалось, что она работает в пределах Киевской области.

На прошлой неделе стало известно, что Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики.

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