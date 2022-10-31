Немецкая IRIS-T сегодня отработала со 100%-ым результатом, - Игнат

Во время сегодняшней ракетной атаки немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T отработала со 100%-ым результатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната на телемарафоне.

"Нужны средства противовоздушной обороны, те, которые мы уже называли, на которых уже проходят обучение. IRIS-T - нужно больше, она работает и сегодня работала со 100%-ым результатом, это современный комплекс. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что переданная Германией система IRIS-T сбивает 9 из 10 воздушных целей в Украине. Также сообщалось, что она работает в пределах Киевской области.

На прошлой неделе стало известно, что Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики.

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