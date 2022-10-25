Шмыгаль о работе немецкого IRIS-T в Украине: сбивает 9 из 10 ракет

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, эффективно работая в Украине, сбивает девять из десяти ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на пресс-конференции в ходе Международной экспертной конференции по вопросам возобновления, реконструкции и модернизации Украины во вторник, 25 октября.

"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает нашу жизнь, нашу инфраструктуру и прекрасно работает. Девять из десяти ракет система IRIS-T смогла обезвредить", - сказал он. ЗРК IRIS-T: три факта 11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T;

ПВО уже задействована на южном направлении и хорошо себя показала. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский 18 октября;

уже в ближайшие месяцы Украина получит дополнительные пусковые установки IRIS-T от Германии.