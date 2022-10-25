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Шмыгаль о работе немецкого IRIS-T в Украине: сбивает 9 из 10 ракет

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Украина, Вторник 25 октября 2022 14:19
Шмыгаль о работе немецкого IRIS-T в Украине: сбивает 9 из 10 ракет Фото: IRIS-T в Украине сбивает 9 из 10 ракет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, эффективно работая в Украине, сбивает девять из десяти ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на пресс-конференции в ходе Международной экспертной конференции по вопросам возобновления, реконструкции и модернизации Украины во вторник, 25 октября.

"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает нашу жизнь, нашу инфраструктуру и прекрасно работает. Девять из десяти ракет система IRIS-T смогла обезвредить", - сказал он.

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