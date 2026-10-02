Мерц обвинил Россию в поддержке АдН и назвал ее цель: ослабить помощь Украине
Официальный Берлин открыто связывает ультраправую "Альтернативу для Германии" с Кремлем. По версии немецких властей, Москва стремится расколоть страну и ослабить ее поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Такие обвинения предъявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Мюнстере 1 октября.
Канцлер выступал на церемонии вручения Международной Вестфальской премии мира, которую в этом году получило НАТО. В своем выступлении он назвал Россию дестабилизирующей силой для Германии и угрозой для демократии.
"Мы не позволим себя расколоть - ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в соцсетях управляемые Москвой боты, ни лозунгами АдН и их российских покровителей", - заявил Мерц.
По его словам, Кремль хочет, чтобы Германия меньше помогала Украине и перестала инвестировать в сдерживание.
"Российское правительство хочет вывести нас из равновесия. Оно ищет любую возможность расколоть наше общество и ослабить нашу страну", - подчеркнул канцлер.
Конкретных доказательств поддержки АДН со стороны Москвы Мерц не привел.
"Альтернатива для Германии" выступает за прекращение военной помощи Украиной и возобновление импорта российского газа. Некоторые ее политики контактировали с пророссийскими сетями. Впрочем, доказательств того, что Россия финансирует партию или влияет на ее решение, нет.
Первую победу на земельных выборах в этом году АдН одержала 6 сентября в Саксонии-Ангальте. Мерц тогда назвал результат серьезным потрясением и предупредил о последствиях для Украины, заметив, что победа ультраправых порадует Путина.
20 сентября партия лидировала на выборах в Мекленбург-Передней Померании, а ХДС Мерца уступил ей почти вдвое. Новый успех ультраправых поставил под угрозу должность канцлера, однако сам Мерц уходить в отставку отказался.
Правительство Германии боится, что пророссийская партия может передать Москве чувствительную информацию. Поэтому Берлин планирует ограничить доступ АдН к секретному плану отражения возможной агрессии РФ, насчитывающей около тысячи страниц.