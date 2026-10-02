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Мерц обвинил Россию в поддержке АдН и назвал ее цель: ослабить помощь Украине

02:38 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Мерц обвинил Россию в поддержке АдН и назвал ее цель: ослабить помощь Украине Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
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Официальный Берлин открыто связывает ультраправую "Альтернативу для Германии" с Кремлем. По версии немецких властей, Москва стремится расколоть страну и ослабить ее поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Такие обвинения предъявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Мюнстере 1 октября.

Канцлер выступал на церемонии вручения Международной Вестфальской премии мира, которую в этом году получило НАТО. В своем выступлении он назвал Россию дестабилизирующей силой для Германии и угрозой для демократии.

"Мы не позволим себя расколоть - ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в соцсетях управляемые Москвой боты, ни лозунгами АдН и их российских покровителей", - заявил Мерц.

По его словам, Кремль хочет, чтобы Германия меньше помогала Украине и перестала инвестировать в сдерживание.

"Российское правительство хочет вывести нас из равновесия. Оно ищет любую возможность расколоть наше общество и ослабить нашу страну", - подчеркнул канцлер.

Конкретных доказательств поддержки АДН со стороны Москвы Мерц не привел.

"Альтернатива для Германии" выступает за прекращение военной помощи Украиной и возобновление импорта российского газа. Некоторые ее политики контактировали с пророссийскими сетями. Впрочем, доказательств того, что Россия финансирует партию или влияет на ее решение, нет.

Первую победу на земельных выборах в этом году АдН одержала 6 сентября в Саксонии-Ангальте. Мерц тогда назвал результат серьезным потрясением и предупредил о последствиях для Украины, заметив, что победа ультраправых порадует Путина.

20 сентября партия лидировала на выборах в Мекленбург-Передней Померании, а ХДС Мерца уступил ей почти вдвое. Новый успех ультраправых поставил под угрозу должность канцлера, однако сам Мерц уходить в отставку отказался.

Правительство Германии боится, что пророссийская партия может передать Москве чувствительную информацию. Поэтому Берлин планирует ограничить доступ АдН к секретному плану отражения возможной агрессии РФ, насчитывающей около тысячи страниц.

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