В Германии сделали заявление по поставкам Marder в Украину

Германия не поставляла Украине боевую машину пехоты (БМП) Marder. То же касается и других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Германии.

"Поставки боевой машины пехоты Marder со складов Бундесвера в Украину или другие страны не осуществлялись", - констатируют в ведомстве.

В Минобороны Германии решили сделать соответствующее заявление "в связи с увеличением количества ложных сообщений в Интернете".

Как сообщалось, немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, но поставки начать пока невозможно из-за препятствий со стороны Берлина.

Напомним, в Германии начались проблемы с боевыми машинами пехоты Puma. Они уже в 2023 году должны использоваться силами быстрого реагирования НАТО.

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