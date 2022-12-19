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В Германии сделали заявление по поставкам Marder в Украину

Фото: Германия не поставляла Украине БМП Marder (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Германия не поставляла Украине боевую машину пехоты (БМП) Marder. То же касается и других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Германии.

В Минобороны Германии решили сделать соответствующее заявление "в связи с увеличением количества ложных сообщений в Интернете".

"Поставки боевой машины пехоты Marder со складов Бундесвера в Украину или другие страны не осуществлялись", - констатируют в ведомстве.

Как сообщалось, немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, но поставки начать пока невозможно из-за препятствий со стороны Берлина.

Напомним, в Германии начались проблемы с боевыми машинами пехоты Puma. Они уже в 2023 году должны использоваться силами быстрого реагирования НАТО.

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