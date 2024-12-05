В Германии сделали новое заявление о возможности миротворцев в Украине

В Германии ведутся дискуссии о возможных послевоенных сценариях для Украины. В частности, и о том, должны ли бойцы Бундесвера участвовать в возможной миротворческой миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Федеральный министр обороны Борис Писториус не исключает возможность участия Германии в миротворческих силах для Украины.

"Мы готовимся, мы проигрываем сценарии, но делаем это конфиденциально... Сейчас не время публично обсуждать сценарии", - сказал министр обороны Германии.

Писториус отметил, что ответ на вопрос о военном участии в миротворческих силах в конечном итоге будет зависеть от того, "какими будут условия".

"Если будет прекращение огня и если кто-то - кто бы это ни был - решит принять там миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, объема, требований и согласия воюющих сторон", - пояснил министр.

Заметим, что мнение немецкого канцлера Олафа Шольца отличается от заявления Писториуса.