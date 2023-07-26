В Германии снова призвали власти предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Он отметил, что у Бундесвера есть на складах 600 крылатых ракет Taurus. Многие из них готовы к использованию.

По мнению Фабера, дальнобойные ракеты смогли бы ускорить контрнаступление Украины, которое, по его словам, продвигается медленнее, чем ожидалось.

"Вот почему сейчас было бы правильное время, чтобы по крайней мере дать Taurus, чтобы мог состояться процесс интеграции", - сказал политик.

Он добавил, что дальнобойные ракеты помогут ВСУ прервать логистические цепи российской армии, таким образом, это нарушит обеспечение российских сил.

Дальнобойные ракеты для Украины.

Напомним, еще весной Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые украинские войска уже умело применяют. Также президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче дальнобойных ракет SCALP.

При этом Германия отвергла просьбу Украины предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. Также в США до сих пор продолжаются обсуждения по поставкам ракет ATACMS.

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