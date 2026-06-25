В Германии не построят самый большой корабль ВМС со времен Гитлера

Немецкое правительство официально отказалось от амбициозного плана строительства шести фрегатов F126. Этот проект должен был стать самым масштабным для флота страны со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Акции оборонного гиганта Rheinmetall, который должен был выполнять заказы военных, упали сразу на 12%. Компания рассчитывала стать главным подрядчиком в огромном соглашении, ведь сумма контракта составляла 12,8 млрд. евро.
Министерство обороны Германии объяснило свои действия тем, что расходы по проекту фрегата росли неконтролируемо. Из-за чего сроки постоянно переносили.
В ведомстве добавили, что такой шаг позволит избежать еще больших убытков. Правительство не хочет терять право на претензии к предыдущим исполнителям.
Вместо проблемных F126 закупят восемь фрегатов Meko. Четыре таких судна обойдутся примерно по 1 млрд евро за единицу, а будут бороться они с подлодками, прежде всего российскими.
Поскольку угрозы России растут, Североатлантический союз нуждается в кораблях в Балтийском регионе. Северная Атлантика тоже требует постоянного присутствия. Новые фрегаты должны быстрее стать в строй.
Германия желала стать фаворитом европейской обороны. На крупную реформу армии к концу 2030 года было выделено 780 миллиардов евро. Однако этот конкретный кейс стал примером провальных закупок.
Последствия будут тяжелыми:
Фрегат F126 должен быть настоящим великаном. Длина – 166 метров. Вес – 10 000 тонн. Его разрабатывали как многоцелевую машину для продолжительных миссий. Особенно важна была способность обнаруживать вражеские субмарины.
Немцы вместе с французами представили супертанк с беспилотной башней и дронами. Новая машина способна работать как командный центр для роботизированных комплексов прямо на поле боя.
А еще немецкая армия заказала у Rheinmetall более двух тысяч полноприводных грузовых автомобилей. Сумма контракта: около миллиарда евро.