В Германии не построят самый большой корабль ВМС со времен Гитлера

Акции оборонного гиганта Rheinmetall, который должен был выполнять заказы военных, упали сразу на 12%. Компания рассчитывала стать главным подрядчиком в огромном соглашении, ведь сумма контракта составляла 12,8 млрд. евро.

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Министерство обороны Германии объяснило свои действия тем, что расходы по проекту фрегата росли неконтролируемо. Из-за чего сроки постоянно переносили.

В ведомстве добавили, что такой шаг позволит избежать еще больших убытков. Правительство не хочет терять право на претензии к предыдущим исполнителям.

Чем заменят большие фрегаты F126

Вместо проблемных F126 закупят восемь фрегатов Meko. Четыре таких судна обойдутся примерно по 1 млрд евро за единицу, а будут бороться они с подлодками, прежде всего российскими.

Поскольку угрозы России растут, Североатлантический союз нуждается в кораблях в Балтийском регионе. Северная Атлантика тоже требует постоянного присутствия. Новые фрегаты должны быстрее стать в строй.

Масштаб потерь для бюджета ФРГ

Германия желала стать фаворитом европейской обороны. На крупную реформу армии к концу 2030 года было выделено 780 миллиардов евро. Однако этот конкретный кейс стал примером провальных закупок.

Последствия будут тяжелыми:

Около 2 миллиардов евро расходов просто спишут.

Общая программа F126 прекращает свое существование.

Приоритеты финансирования будут пересмотрены.

Фрегат F126 должен быть настоящим великаном. Длина – 166 метров. Вес – 10 000 тонн. Его разрабатывали как многоцелевую машину для продолжительных миссий. Особенно важна была способность обнаруживать вражеские субмарины.