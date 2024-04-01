В Германии заявили, что РФ усилила в Европе дезинформацию об Украине

Россия значительно усилила свое информационное влияние в Европе. Дезинформационные кампании, направленные на подрыв поддержки Украины, в последнее время становятся все более масштабными, искусными и незаметными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте в интервью Financial Times.
"Это безусловная угроза, которую мы должны воспринимать серьезно. В целом, (наблюдается) рост сложности и влияния по сравнению с тем, что мы видели раньше", - отметил Бесте.
По его словам, российские дезинформации стали масштабнее, искуснее и незаметнее.
Типичная тактика России в информационной войне - это распространение через соцсети автоматизированных дезинформационных сообщений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Участие человека в этом процессе обычно минимально. Раньше такие сообщения были невысокого качества, и можно было невооруженным глазом распознать след искусственного интеллекта.
В то же время, теперь, по словам Бесте, автоматизированные информационные вбросы россиян становятся все более правдоподобными и аккуратными. Такие взрывные атаки эффективнее, с ними труднее бороться.
"Вероятно, происходит много такого, чего мы даже не видим. Все больше разговоров идет в частных каналах в Telegram и WhatsApp. Очень трудно понять, что там происходит", - рассказал он.
Германия стала одной из главных целей Кремля в информационной войне против Украины, поскольку Берлин - второй крупнейший донор военной помощи для Киева после США.
В то же время некоторые немцы обеспокоены влиянием отказа от российского газа и поддержки Украины на немецкую экономику. Как отметил Бесте, россияне "ищут трещины сомнений и пытаются их расширить".
В его департаменте есть специальное подразделение, возглавляющее усилия немецкого правительства по отслеживанию и прекращению информационных операций России за рубежом. В этом году это подразделение разоблачило одну из самых масштабных попыток манипулировать немецким общественным мнением в соцсети X (Twitter).
Сеть из более 50 тысяч фейковых аккаунтов, публиковавших до 200 тысяч сообщений в день, пыталась убедить немцев, что помощь Украине подрывает процветание Германии и создает риск ядерной войны.
Сеть пыталась выдавать такие заявления за мнения, опубликованные в авторитетных новостных изданиях, таких как Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung. Она также пыталась усилить и распространить уже существующие среди немецкой общественности антиукраинские взгляды.
Бесте утверждает, что противостоять такой дезинформации все труднее, и это указывает на то, как далеко Россия отошла от времен печально известных "фабрик троллей", нанимавших реальных людей для распространения фейков, часто неловким и очевидным способом.
Россияне постоянно распространяют дезинформацию о войне в Украине, украинские власти, военное командование и т.д.
Напомним, в декабре 2023 года Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины.
В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.
А в июне во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине, которые выглядели так, будто они были опубликованы известными французскими СМИ.
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