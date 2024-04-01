В Германии заявили, что РФ усилила в Европе дезинформацию об Украине

"Это безусловная угроза, которую мы должны воспринимать серьезно. В целом, (наблюдается) рост сложности и влияния по сравнению с тем, что мы видели раньше", - отметил Бесте.

По его словам, российские дезинформации стали масштабнее, искуснее и незаметнее.

Типичная тактика России в информационной войне - это распространение через соцсети автоматизированных дезинформационных сообщений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Участие человека в этом процессе обычно минимально. Раньше такие сообщения были невысокого качества, и можно было невооруженным глазом распознать след искусственного интеллекта.

В то же время, теперь, по словам Бесте, автоматизированные информационные вбросы россиян становятся все более правдоподобными и аккуратными. Такие взрывные атаки эффективнее, с ними труднее бороться.

"Вероятно, происходит много такого, чего мы даже не видим. Все больше разговоров идет в частных каналах в Telegram и WhatsApp. Очень трудно понять, что там происходит", - рассказал он.

Германия стала одной из главных целей Кремля в информационной войне против Украины, поскольку Берлин - второй крупнейший донор военной помощи для Киева после США.

В то же время некоторые немцы обеспокоены влиянием отказа от российского газа и поддержки Украины на немецкую экономику. Как отметил Бесте, россияне "ищут трещины сомнений и пытаются их расширить".

В его департаменте есть специальное подразделение, возглавляющее усилия немецкого правительства по отслеживанию и прекращению информационных операций России за рубежом. В этом году это подразделение разоблачило одну из самых масштабных попыток манипулировать немецким общественным мнением в соцсети X (Twitter).

Сеть из более 50 тысяч фейковых аккаунтов, публиковавших до 200 тысяч сообщений в день, пыталась убедить немцев, что помощь Украине подрывает процветание Германии и создает риск ядерной войны.

Сеть пыталась выдавать такие заявления за мнения, опубликованные в авторитетных новостных изданиях, таких как Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung. Она также пыталась усилить и распространить уже существующие среди немецкой общественности антиукраинские взгляды.

Бесте утверждает, что противостоять такой дезинформации все труднее, и это указывает на то, как далеко Россия отошла от времен печально известных "фабрик троллей", нанимавших реальных людей для распространения фейков, часто неловким и очевидным способом.