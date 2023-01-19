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В Германии заявили о полной независимости от российских энергоносителей

Фото: Германия заявила о независимости от российских газа и нефти (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По его словам, Германия нашла новые источники импорта энергоносителей – например, газ импортируется из Норвегии и США.

"Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков", – сказал он.

Если раньше Германия импортировала из России около 50% газа и более 30% всей нефти, то сейчас эти показатели нулевые.

Напомним, Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара.

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