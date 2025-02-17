Германия заявила, что "не будет уклоняться" от отправки войск в Украину после войны

Правительство Германии выразило готовность отправить свои войска для поддержки потенциальной миротворческой миссии в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как сообщает издание, представитель министерства обороны страны заявил, что Германия "не будет уклоняться" от отправки войск в Украину, если будут согласованы соответствующие рамки.
Однако, по его словам, еще слишком рано вдаваться в подробности предложений.
Это заявление представитель Минобороны Германии сделал накануне сегодняшнего саммита европейских лидеров в Париже.
Спикер немецкого правительства сказал, что они не ожидают конкретных результатов от переговоров.
Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что "мы должны убедиться, что Европа преодолевает вызовы будущего сильно и суверенно и с прямой спиной".
"Я уверен, что мы сможем выработать четкую позицию", - подчеркнул он.
Напомним, на днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.
Швеция также не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска в Украину в составе миротворческих сил. Варшава готова продолжить логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины.
Добавим, что президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что численность иностранных миротворцев в Украине может составлять до 110 тысяч. При этом он добавил, что желательно участие в этой миссии морских стран, например, Британии.
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