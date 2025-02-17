Германия заявила, что "не будет уклоняться" от отправки войск в Украину после войны

Как сообщает издание, представитель министерства обороны страны заявил, что Германия "не будет уклоняться" от отправки войск в Украину, если будут согласованы соответствующие рамки.

Однако, по его словам, еще слишком рано вдаваться в подробности предложений.

Это заявление представитель Минобороны Германии сделал накануне сегодняшнего саммита европейских лидеров в Париже.

Спикер немецкого правительства сказал, что они не ожидают конкретных результатов от переговоров.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что "мы должны убедиться, что Европа преодолевает вызовы будущего сильно и суверенно и с прямой спиной".

"Я уверен, что мы сможем выработать четкую позицию", - подчеркнул он.