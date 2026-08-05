Российские спецслужбы хотели убить главу немецкого производителя дронов, - Die Zeit
Российские спецслужбы, вероятно, готовили покушение на руководителя немецкой компании-производителя беспилотников Donaustahl. План удалось сорвать еще до его реализации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
По данным издания, целью российских спецслужб являлся руководитель немецкой компании Donaustahl Штефан Туманн. Благодаря информации, полученной от иностранной разведки, немецким спецслужбам удалось предотвратить покушение.
Весной этого года правоохранители задержали двух подозреваемых – гражданина Украины Сергея Н. в Испании и гражданку Румынии Аллу С. в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалию.
Следствие установило, что с декабря 2025 года по март 2026 года они следили за Туманном, фотографировали его дом и штаб-квартиру Donaustahl, а также собирали информацию о нем в интернете.
Предупреждение об угрозе жизни руководителя компании немецкие спецслужбы получили еще в конце 2025 года. Тогда Сергея Н. задержали, однако из-за нехватки времени не успели проанализировать информацию с его мобильных телефонов и отпустили.
Затем анализ данных, по информации Die Zeit, показал его возможные контакты с российской спецслужбой. К тому моменту мужчина уже покинул Германию и уехал в Испанию вместе с семьей.
Тем временем Алла С., как утверждает следствие, продолжала слежку за Туманом. В марте 2026 года обоих подозреваемых задержали во время скоординированной операции.
Генеральный прокурор Германии обвинил задержанных в деятельности в пользу иностранной разведки. Их адвокаты отказались комментировать дело.
В настоящее время Штефан Туман находится под усиленной охраной. В своем LinkedIn он сообщил, что "по определенным причинам" временно не примет участия в выставках, но пообещал вскоре вернуться к работе в других форматах.
Напомним, в июне украинские правоохранители предотвратили покушение на одного из руководителей Главного управления разведки Минобороны, которым, по данным источников РБК-Украина, был Андрей Юсов.
По версии следствия, российские спецслужбы пообещали исполнителю 100 тысяч долларов за убийство и планировали совершить атаку с применением FPV-дрона, однако подозреваемый был задержан еще на этапе подготовки преступления.