В Германии задержали мужчину, который отправлял РФ двигатели для дронов

В Германии мужчина нелегально отправлял России двигатели для боевых дронов. Всего он поставил запчастей на сумму 2 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Merkur.

Прокуратура Франкфурта-на-Майне и Главное таможенное управление объявили, что мужчина арестован.

По данным прокуратуры, бизнесмен обвиняется в нарушении Закона о внешней торговле и платежах.

Согласно отчету, подозреваемый в 2022 и 2023 годах экспортировал в Россию различные электронные компоненты, модели авиационных двигателей и другие товары с помощью обходных поставок, нарушая тем самым санкции против России. Компоненты поставлялись в адрес компании, расположенной в Санкт-Петербурге, через промежуточного получателя в Гонконге.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, российская компания связана с соучастником немецкого предпринимателя.

Среди поставляемых компонентов были модели авиационных двигателей, используемых в российском беспилотнике "Орлан-10". Эти беспилотники используются российскими оккупантами в агрессивной войне против Украины. Некоторые варианты беспилотников предназначены для ведения артиллерийского огня по украинским территориям, сообщает прокуратура.

Летом этого года следователи изъяли в общей сложности 120 двигателей и успешно предотвратили их возможный экспорт в Россию. Помимо передаче двигателей, подозреваемый также обвиняется в незаконном экспорте двух дорогостоящих автомобилей. Они были переправлены транзитом в Китай и ввезены в Россию. Стоимость товаров всех незаконно поставленных предметов составляет 2 млн евро.

РФ использует иранские дроны в войне против Украины

Российские оккупанты активно применяют иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял о том, что Россия договорилась с Тегераном о поставках БпЛА, однако Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения врагом беспилотников иранского производства - Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

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