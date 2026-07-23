Министерство окружающей среды Нижняя Саксония одобрило заявку завода в Лингене. Предприятие Advanced Nuclear Fuels (ANF) теперь имеет право производить топливные сборки по лицензии страны-агрессора.

Эта компания является дочерней структурой французского гиганта Framatome. Сотрудничество с россиянами будет продолжаться, несмотря на жесткие санкции Евросоюза. Официальный Берлин неоднократно обвинял Кремль в шпионаже и саботаже, однако атомная сфера вновь оказалась вне ограничений.

Проект касается специфического оборудования, а именно шестигранных топливных сборок. Их используют исключительно на реакторах советского образца.

Такие АЭС до сих пор работают в нескольких регионах:

страны Восточной Европы;

Финляндия;

государства бывшего соцлагеря.

Это основная причина отсутствия санкций. ЕС все еще зависит от российских ядерных технологий в этих странах. Замена поставщика требует лет подготовки и миллиардных инвестиций.

Позиция власти и экологов

Федеральное министерство окружающей среды выступило с критикой, ведь чиновники считают такое сотрудничество опасным. По их мнению, ядерный сектор также должен подпадать под общеевропейские санкции.

Процесс одобрения был длительным и заявку ANF изучали несколько лет.

проведены "всесторонние проверки";

состоялись консультации по федеральным ведомствам;

привлечены эксперты по атомному праву.

Земельный министр окружающей среды Кристиан Майер назвал решение «коренным образом неправильным». Он представляет партию "Зеленых". Политик считает, что Россия использует энергетику как оружие.

Экологические организации и местные активисты выступают против проекта. Они видят в этом прямую угрозу национальной безопасности Германии.

Единственным путем остановки такого сотрудничества остается введение санкций на уровне всего Европейского Союза. Пока этого не произошло, "Росатом" продолжает получать доходы на европейском рынке.