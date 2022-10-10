В Германии заменят главу ведомства по киберзащите из-за связей со спецслужбами РФ

Фезер намерена "в кратчайшие сроки" отстранить нынешнего главу ведомства, в задачи которого входит защита немецкого киберпространства от хакерских атак, и ввиду этого отказалась от участия в запланированной на 13 октября презентации отчета о деятельности BSI за 2022 год и совместной с ведомством пресс-конференции.

Активное недовольство Шенбомом, как указывают СМИ, возникло после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник возможно находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами.

При этом Шенбома не могут просто уволить с должности ввиду нюансов немецкого законодательства, поэтому его, вероятнее всего, переведут в другое ведомство.

Депутаты Бундестага ранее указывали, что с начала российского вторжения в Украину на Германию участились кибератаки - ситуация с IT-безопасностью в Германии они описывали как "крайне напряженная".

Напомним, ранее в Бундесвере заявили, что угроза новых гибридных атак на Германию возросла после взрывов "Северных поток".

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