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Генерал Бундесвера предупредил об угрозе гибридных нападений на Германию

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Берлин, Воскресенье 09 октября 2022 05:05
Генерал Бундесвера предупредил об угрозе гибридных нападений на Германию Фото: генерал Бундесвера предупредил об угрозе гибридных нападений на Германию (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Угроза новых гибридных атак на Германию возросла после взрывов "Северных поток".

Об этом заявил генерал-лейтенант Карстен Бройер, возглавляющий новое Территориальное командование Бундесвера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам генерала, речь не идет "о вражеской армии с солдатами и танками, атакующей нашу страну".

"Но есть и операции влияния, с атаками на инфраструктуру и с кибератаками, или, например, полеты беспилотников-разведчиков над казармами. Это как уколы, призванные посеять неуверенность среди населения и поколебать доверие к нашему государству", - сказал Бройер.

Тем государственным органам, что отвечают за безопасность ФРГ, следует быть готовыми к новым угрозам, уверен генерал.

"Каждая трансформаторная станция, каждая электростанция, каждый трубопровод может быть атакован или стать одной из возможных целей", - подчеркивает он.

Генерал также предостерег от недооценки ядерных угроз со стороны России, однако призывал "сохранить спокойствие и уравновешенность".

"Наш образ жизни, наши ценности, все наше общество находится под угрозой", - считает он.

Территориальное командование бундесвера было официально представлено в Берлине 27 сентября 2022 года. В его задачу входит подготовка и задействование военных для решения различных задач внутри Германии.

Напомним, что в Германии из-за саботажа на несколько часов остановились поезда.

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