В Германии исключили восстановления "Северного потока-2"

Чиновница подчеркнула, в Германии есть четкое правило, которое действовало с самого начала. Оно звучит следующим образом: "Северный поток-2" не будет сертифицирован, если Россия пересечет красную линию. По словам Швезиг, начав войну РФ перешла эту линию.

"Россия в значительной степени пересекла красную линию своей захватнической войной против Украины. Это угрожает всему миру в Европе. И я считаю, что именно поэтому в наше время такие сигналы не должны посылаться ни при каких обстоятельствах", - заявила она.

Подразумевая сигналы, Швезиг имела ввиду сообщения и предположения в СМИ о том, что американские бизнесмены могут отстроить газопровод вместе с Россией.

Отметим, что федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания (МПП) - это одна из федеральных земель на севере Германии, где расположен терминал, через который "Северный поток-2" должен был заходить в страну. Этот проект был экономически важен для региона, так как создавал рабочие места для региона и приносил инвестиции.

В частности, премьер МПП Мануэла Швезиг долгое время поддерживала проект, так как он судил экономическую выгоду региону. Однако после полномасштабной войны РФ против Украины, позиция чиновницы изменилась.