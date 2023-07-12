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В Германии отреагировали на слова Зеленского о нерешительности НАТО и вспомнили об "условиях"

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Вильнюс, Среда 12 июля 2023 09:36
В Германии отреагировали на слова Зеленского о нерешительности НАТО и вспомнили об "условиях" Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия понимает нетерпение Украины из-за отсутствия графиков вступления в НАТО. Однако в вопросе членства должны быть исполнены условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью ARD.

По его словам, все союзники соглашаются с тем, что Украина присоединится к НАТО, когда война с Россией закончится.

"Все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО. Я понимаю обиду и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой есть Украина, я ей вполне сочувствую", - сказал министр.

Писториус добавил, что для вступления в НАТО должны быть выполнены условия, но не назвал их.

"Членство до того, как пограничные вопросы будут урегулированы и наступит мир, будет означать, что дело об Альянсе может быть спровоцировано почти немедленно каким-либо действием", - подчеркнул глава Минобороны Германии.

Нерешительность НАТО

Напомним, вчера в Вильнюсе начался саммит стран НАТО, на котором также присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Союзники приняли совместное коммюнике, где, в частности, изложили видение пути Украины в Альянс. Также союзники поддержали вступление нашей страны в НАТО без выполнения плана действий по членству.

Глава государства раскритиковал Альянс за нерешительность в отношении Украины. Он заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.

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