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В Германии опровергли аргумент европейских фермеров против импорта зерна из Украины

Фото: Джем Оздемир, министр сельского хозяйства Германии (twitter.com/bmel)
Автор: Иван Носальский

Импорт зерна из Украины не приводит к понижению цен в странах Европы. Этому аргументу против поставок нет доказательств.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

По словам министра, сейчас оборона Украины зависит, в частности, от того, чтобы "не участвовать в пропаганде российского диктатора Владимира Путина". 

Оздемир подчеркнул, что проблема падения цен на зерно в Европе не связана с поставками из Украины. 

"Доказательств этому просто нет. Любой, кто так говорит, должен подкрепить это фактами и цифрами", - отметил министр. 

Как пишет ZDF, таким образом немецкий чиновник “косвенно раскритиковал” польских и венгерских фермеров. 

Это произошло после того, как на прошлой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил "украинский мусор" в "медленном уничтожении европейских и венгерских фермеров", а также на фоне протестов польских фермеров на границе с Украиной. 

Что предшествовало

Напомним, в Польше и Венгрии действует запрет на импорт украинского зерна. Такие меры приняли, поскольку польские и венгерские фермеры были недовольны “влиянием импорта на цены на внутренних рынках”.

Сегодня, 26 марта, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил о том, что завтра он проведет переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским. В диалоге также примут участие польские фермеры.

Более детально о конфликте Украины с Польшей - в материале РБК-Украина.

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