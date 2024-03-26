В Германии опровергли аргумент европейских фермеров против импорта зерна из Украины

По словам министра, сейчас оборона Украины зависит, в частности, от того, чтобы "не участвовать в пропаганде российского диктатора Владимира Путина".

Оздемир подчеркнул, что проблема падения цен на зерно в Европе не связана с поставками из Украины.

"Доказательств этому просто нет. Любой, кто так говорит, должен подкрепить это фактами и цифрами", - отметил министр.

Как пишет ZDF, таким образом немецкий чиновник “косвенно раскритиковал” польских и венгерских фермеров.

Это произошло после того, как на прошлой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил "украинский мусор" в "медленном уничтожении европейских и венгерских фермеров", а также на фоне протестов польских фермеров на границе с Украиной.