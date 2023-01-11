В Германии раскритиковали Макрона за его действия относительно поставки Украине легких танков

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его действия по поводу поставки Украине легких боевых танков AMX-10 RC.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Я не знаю, почему президент Франции пошел вперед", - сказал Клингбайл.
По его словам, сигнал Украине и особенно России "безусловно был бы еще сильнее", если бы Германия, Франция и США объявили о своем решении на этот счет одновременно.
Напомним, 4 января президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому передать Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы с российской агрессией.
После заявления Макрона 5 января канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден также объявили о поставке в Украину боевых машин пехоты.
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