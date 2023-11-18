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В Германии предлагают сделать уступки для украинцев касательно работы

Фото: в Германии предлагают сделать уступки для украинцев касательно работы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В правительстве Германии предлагается сделать уступки для украинских беженцев. В частности, призывают брать украинцев на работу без достаточного уровня немецкого языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра труда Германии Губертуса Хайля в интервью Welt am Sonntag.

Немецкий министр хочет, чтобы беженцы из Украины быстрее устроились на работу. По его мнению, "работодатели были готовы нанять людей, даже если у них лишь базовые знания немецкого языка".

Хайль считает, что беженцы могут учить язык не только на курсах, но и во время работы. Он добавил, что уже 100 тысяч украинцев окончили интеграционные курсы немецкого языка. Еще столько же беженцев закончат курсы в ближайшее время.

По словам Хайля, немецкие центры занятости будут приглашать людей через более короткие и более регулярные промежутки времени.

Напомним, в Германии наблюдается дефицит рабочей силы. О том, какие вакансии и зарплату предлагают украинским беженцам в Германии - в материале РБК-Украина.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 27 октября Украина получила еще одну пусковую установку IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

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