В Германии предлагают увеличить спецфонд Бундесвера для поддержки Украины

Из-за непрекращающейся российской агрессии против Украины уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль призвала увеличить спецфонд для Бундесвера втрое. Это поможет и дальше поддерживать ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RND.

Хёгль предложила увеличить специальные ассигнования для Бундесвера со 100 млрд евро до 300.

По ее словам, дальнейшая поддержка оружия и боеприпасов может не сработать при отсутствии новых производственных мощностей.

С подобным заявлением выступил также ранее и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил важность увеличения производства, чтобы Альянс мог пополнить запасы и гарантировать дальнейшую помощь Украине в течение длительного времени.