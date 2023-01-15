RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии предлагают увеличить спецфонд Бундесвера для поддержки Украины

Фото: Бундестаг (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за непрекращающейся российской агрессии против Украины уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль призвала увеличить спецфонд для Бундесвера втрое. Это поможет и дальше поддерживать ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RND.

Хёгль предложила увеличить специальные ассигнования для Бундесвера со 100 млрд евро до 300.

По ее словам, дальнейшая поддержка оружия и боеприпасов может не сработать при отсутствии новых производственных мощностей.

С подобным заявлением выступил также ранее и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил важность увеличения производства, чтобы Альянс мог пополнить запасы и гарантировать дальнейшую помощь Украине в течение длительного времени.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли танки для разминирования.

Между тем по словам главы МИД Германии Анналены Бербок, ВСУ могут и дальше рассчитывать на дальнейшие поставки оружия от Берлина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине