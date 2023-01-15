В Германии предлагают увеличить спецфонд Бундесвера для поддержки Украины

Из-за непрекращающейся российской агрессии против Украины уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль призвала увеличить спецфонд для Бундесвера втрое. Это поможет и дальше поддерживать ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RND.
Хёгль предложила увеличить специальные ассигнования для Бундесвера со 100 млрд евро до 300.
По ее словам, дальнейшая поддержка оружия и боеприпасов может не сработать при отсутствии новых производственных мощностей.
С подобным заявлением выступил также ранее и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил важность увеличения производства, чтобы Альянс мог пополнить запасы и гарантировать дальнейшую помощь Украине в течение длительного времени.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли танки для разминирования.
Между тем по словам главы МИД Германии Анналены Бербок, ВСУ могут и дальше рассчитывать на дальнейшие поставки оружия от Берлина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.