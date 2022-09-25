В Германии предлагают запретить европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

По данным издания, соответсвующий документ власти Германии разослали другим членам ЕС. Берлин предлагает запретить европейцам входить в наблюдательный совет или правление российских государственных компаний.

В правительстве Германии объясняют, что причиной таких ограничений является коррупция, а также попытки Кремля усилить политическое давление на страны ЕС.

При этом отмечается, что запрет не распространяется на европейские дочерние компании российских предприятий.

Также в Германии выступают за ограничение мировых цен на нефть и призывают запретить сотрудничество с атомными компаниями РФ.