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В Германии предлагают спецслужбам превентивные кибератаки на РФ

01:27 12.08.2026 Ср
2 мин
Германия хочет усилить разведку на фоне кибератак, саботажа и дронов
aimg Филипп Бойко
Фото: киберподразделение армии Германии (Bundeswehr/Tom Twardy)

В Германии обсуждается масштабная реформа разведки, которая может существенно расширить возможности в противодействии внешним угрозам, в том числе кибератакам. У парламентов считают, что одной разведки уже недостаточно, а спецслужбы должны получить инструменты для предотвращения угроз с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WELT.

Глава Комитета парламентского контроля Бундестага Марк Генрихманн считает, что традиционного сбора разведывательной информации уже недостаточно в условиях современных вызовов. Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство по защите Конституции должны получить современные правовые и технические инструменты для раннего выявления угроз и установления их происхождения.

Идея превентивных действий

Политик пояснил, что, по его мнению, спецслужбы должны быть способны предотвращать угрозы с РФ еще до того, как они смогут нанести ущерб Германии. Он привел пример беспилотников, которые могут быть использованы против немецких объектов.

"Лучший беспилотник – это тот, который никогда не взлетает", – заявил Генрихманн, объясняя необходимость опережать угрозы.

По его словам, цель реформы состоит в том, чтобы спецслужбы могли действовать на опережение , а не только фиксировать уже имеющуюся опасность.

Какие угрозы называют в Германии

Генрихманн отметил, что Германия все чаще сталкивается с новыми видами угроз.

Среди них он назвал:

  • кибератаки;
  • саботаж;
  • шпионаж;
  • несанкционированные полеты беспилотников.

По его мнению, немецкие службы безопасности должны быть лучше подготовлены к подобным вызовам.

Что говорят другие парламентарии

Идею обновления законодательной базы поддержал эксперт Партии зеленых по безопасности Константин фон Нотц. Он назвал реформу немецких разведывательных служб давно назревшей и согласился, что им нужны современные правовые основы для выполнения своих задач.

В то же время политик выразил оговорку о возможном расширении полномочий.

По его словам, параллельно реформе необходимо усилить механизмы контроля, прежде всего со стороны парламента, чтобы новые возможности спецслужб оставались в рамках конституционных норм.

Контекст заявления

В ночь на 12 августа аэропорт в Ганновере периодически закрывали. На его территории обнаружили дрон, который два часа преследовала полиция.

Ранее РБК-Украина писала, что в ночь на 5 августа аэропорт в немецком Лейпциге останавливал работу после того, как у взлетной полосы обнаружили подозрительный предмет.

Еще в Германии сообщили новые детали по поводу инцидента с дроном, начиненным взрывчаткой, возле украинского самолета в аэропорту Лейпцига. Продолжается работа над средствами защиты от беспилотников, чтобы обеспечить готовность к новым атакам.

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