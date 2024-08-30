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В Германии раздался взрыв на оборонном предприятии, есть пострадавшие

Пятница 30 августа 2024 14:31
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В Германии раздался взрыв на оборонном предприятии, есть пострадавшие Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. Двое сотрудников получили серьезные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Bild.

Отмечается, что на месте уже работают спасательные вертолеты, правоохранители и пожарные.

Причины взрыва пока неизвестны.

Согласно предварительной информации, происшествие произошло на территории оборонного предприятия Diehl Defense, которая, в свою очередь, имеет две дочерние компании в Тройсдорфе:

  • Dynitec;
  • DynaEnergetics.

Diehl Defense

Diehl Defense - немецкая компания, специализирующаяся на производстве высокотехнологичного оборонного оборудования. Основанная в 1902 году, компания является частью конгломерата Diehl, который охватывает различные секторы, включая оборону, авиацию и технологии. Diehl Defense занимается разработкой и производством систем противовоздушной обороны, управляемых ракет, боевых систем и других высокотехнологичных решений для защиты и безопасности.

Компания отличается инновациями в сфере ракетных систем и технологий противоракетной обороны. Одним из ключевых продуктов является система противовоздушной обороны IRIS-T.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно в Германии произошел взрыв на химзаводе . Тогда же ранения получили 14 человек.

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