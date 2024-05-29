В Германии продлили упрощенные правила въезда для украинцев: детали

Федеральное министерство внутренних дел в пятый раз продлило упрощенные правила въезда для беженцев из Украины. Граждане Украины и граждане третьих стран, а также беженцы без гражданства с постоянным правом на проживание в Украине смогут въезжать на территорию Германии без вида на жительство до 31 декабря 2024 года.

Федеральное правительство таким образом реагирует на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Впрочем, правила скорректировали. Теперь граждане третьих стран и лица без гражданства, которые не имеют вида на постоянное проживание в Украине, больше не смогут въезжать в Германию без визы или немецкого вида на жительство.

Это означает, что облегчение въезда и проживания относится только к группе людей, которые обязательно имеют право на защиту в соответствии с европейским законодательством.