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В Германии хотят замедлить поток украинских беженцев: детали

Германия, Берлин, Понедельник 27 мая 2024 11:38
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В Германии хотят замедлить поток украинских беженцев: детали Фото: Украинские беженцы в Германии, Берлин (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Федеральном министерстве внутренних дел Германии хотят установить фиксированный режим приема украинских беженцев по ЕС. Страна принимает в 20 раз больше украинцев, чем Франция.

Чиновников беспокоит поток беженцев после защиты в других странах Европы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на welt.de.

Федеральное министерство внутренних дел Германии хочет ввести другую систему распределения новоприбывших украинских беженцев из Украины среди стран ЕС.

Германия занимает первое место в ЕС количеству украинских беженцев – в общей сложности более 1,3 млн человек. Ежемесячно в страну прибывают тысячи украинцев для получения временной защиты.

"Германия решительно привержена принципу солидарного распределения тех, кто ищет защиты, и считает, что обсуждение и поиск решения особенно необходимы ввиду вторичной миграции из других государств-членов ЕС", – отметил спикер федерального министра внутренних дел.

На уровне ЕС ведутся переговоры по дальнейшему регулированию приема украинских беженцев. Временная защита по соответствующей директиве должна закончиться 4 марта 2025 года.

По информации политика Хельге Линда, Комиссия ЕС рассматривает вопрос о продлении статуса защиты еще на год. С этим единогласно согласились все страны ЕС. Однако непонятно, будут ли изменения в процедуре защиты, если введут новый режим распределения.

Напомним, мы писали, в каких странах отменят выплаты для украинских беженцев. Чтобы снизить поток людей, Норвегия вводит изменения в программу помощи, а в Ирландии сократили выплаты беженцам, проживающим в государственном жилье с питанием.

Также мы рассказывали, что украинцы массово выезжают из нескольких стран ЕС. В то же время в Германии прирост составил 15 тысяч человек за месяц.

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