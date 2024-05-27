В Германии хотят замедлить поток украинских беженцев: детали

В Федеральном министерстве внутренних дел Германии хотят установить фиксированный режим приема украинских беженцев по ЕС. Страна принимает в 20 раз больше украинцев, чем Франция.

Чиновников беспокоит поток беженцев после защиты в других странах Европы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на welt.de.

Федеральное министерство внутренних дел Германии хочет ввести другую систему распределения новоприбывших украинских беженцев из Украины среди стран ЕС.

Германия занимает первое место в ЕС количеству украинских беженцев – в общей сложности более 1,3 млн человек. Ежемесячно в страну прибывают тысячи украинцев для получения временной защиты.

"Германия решительно привержена принципу солидарного распределения тех, кто ищет защиты, и считает, что обсуждение и поиск решения особенно необходимы ввиду вторичной миграции из других государств-членов ЕС", – отметил спикер федерального министра внутренних дел.

На уровне ЕС ведутся переговоры по дальнейшему регулированию приема украинских беженцев. Временная защита по соответствующей директиве должна закончиться 4 марта 2025 года.

По информации политика Хельге Линда, Комиссия ЕС рассматривает вопрос о продлении статуса защиты еще на год. С этим единогласно согласились все страны ЕС. Однако непонятно, будут ли изменения в процедуре защиты, если введут новый режим распределения.